Врач рассказала, нужно ли помогать организму восстанавливать кислотно-щелочной баланс

Организм человека не нуждается в том, чтобы его кислотно-щелочной баланс восстанавливали с помощью продуктов питания. Об этом Pravda.Ru рассказала директор Центра иммунокоррекции Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, мнение о том, что большинство продуктов приводят к закислению крови и внутренних органов и нуждаются в «ощелачивании» с помощью соды и лимона, являются мифом.

«У нас есть для этого орган, который этим занимается, — за водно-солевой и кислотно-щелочной баланс отвечает. На самом деле этим всем занимается каждый орган понемножку, но в основном, конечно, управляет щитовидная железа. Если там нет проблем, конечно, не надо ничего лишнего», — подчеркнула Лапа.

Врач добавила, что при возникновении проблем со здоровьем лучше обратиться к специалисту.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что кислотно-щелочной баланс — один из важных показателей здоровья человека, который влияет на работу всего организма. При его нарушении снижается иммунитет, портится кожа и в целом ухудшается самочувствие. Причиной чаще всего является неправильное питание, которое приводит к «закислению» организма, заявила она.

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