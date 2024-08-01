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Кириенко и Пушилин почтили память защитников Донбасса

Аллею Героев в Донецке реконструируют

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Телеграм-канал «Пушилин Д.В.»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин совместно с посетившим Донбасс первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложили цветы к могилам защитников России на Аллее героев кладбища «Донецкое море». Об этом сообщается в Теlegram-канале руководителя республики.

По словам Дениса Пушилина, это место овеяно славой. На аллее с воинскими почестями похоронены воины-герои, которые отдали свою жизнь за Донбасс и за будущее страны.

Глава ДНР отметил, что Аллею Героев в Донецке планируют реконструировать.

Проектом будет заниматься Российское военно-историческое общество.

Пушилин добавил, что примеры восстановленных «Саур-Могилы», «Шурфа шахты №4/4-бис», воздвигнутого монумента «Защитникам Донбасса» и других памятников показали, как могут оживать в камне символы мужества, воли и стойкости жителей Донбасса.

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