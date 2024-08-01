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В России могут снизить налоги производителям материалов для радиоэлектроники

Путин поручил снизить налоги производителям материалов для радиоэлектроники

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился снизить ставку налога на прибыль, а также на страховые взносы для предприятий, которые производят оборудование и материалы для радиоэлектроники. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

В тексте документа отмечается, что изменения в законодательстве РФ будет направлено на применение пониженной ставки по налогу на прибыль. Кроме того, изменения направят и на применение пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования.

24 июля Госдума РФ приняла закон об основных направлениях налоговой политики на 2023-2025 годы. Среди прочих льгот в документе говорится о внесении ряда уточнений по налогообложению прибыли. Кроме того, были скорректированы схемы взимания рентных налогов и введены упрощения в части специальных налоговых режимов.

Ранее финансовые аналитики допустили повышение ключевой ставки до 18%.

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