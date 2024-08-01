Дачникам рассказали, как бороться с тлей в огороде

Мыльный раствор или зоошампунь помогут избавиться от тли на дачном участке. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Эксперт уточнила, что тля поедает листья и все зеленые части растения, в результате чего плоды лишаются питания и влаги. Помимо этого, она может переносить вирусные и грибковые заболевания.

«Стоит обрабатывать растения специальным зоошампунем от блох и клещей. Он не приносит вреда человеку и животным, но эффективен против тли. Либо можно развести хозяйственное мыло: насекомое не сможет дышать через мыльный раствор», — сказала Воронова.

По ее словам, в случае, если тли на участке слишком много, лучше всего использовать инсектициды.

До этого Ольга Воронова говорила, что зоошампунь от блох поможет избавиться от колорадского жука, который наносит серьезный вред картофельным посадкам на дачных участках. Садовод рекомендует начинать проводить обработку еще до посадок, в начале мая. Для этого можно перекопать землю с каким-то препаратом от почвенных вредителей.

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