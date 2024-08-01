Названы продукты, которые выгоняют желчь

Желчь играет важную роль в обеспечении правильной работы организма. Однако чтобы желчный пузырь работал правильно, важен правильный режим питания. О том, какие продукты обладают желчегонными свойствами, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» к.м.н. Наталья Васильева.

«Желчь в организме человека вырабатывается основными клетками печени — гепатоцитами. Образуется она в желчных протоках разной величины и конечным пунктом является общий желчный проток, который вместе с протоком поджелудочной железы попадает в 12-перстную кишку в месте, которое называется Фатеров сосочек», — рассказала врач.

Основные функции желчи, по ее словам, участие в расщеплении жиров пищи, двигательной активности тонкого кишечника, а также продукции слизи и гормонов холецистокинина и секретина, которые участвуют в процессе пищеварения. Также важной функцией желчи является выведение холестерина и билирубина с калом из организма человека.

«Для того чтобы желчь выделялась равномерно и одинаковыми порциями, прежде всего нужен правильный ритм питания — каждые 5-6 часов. Тогда не будет застоя желчи, воспаления и образования желчных камней в желчном пузыре. Вторым важным фактором образования камней в желчном пузыре и протоках является высокий уровень холестерина у человека, так как камни в желчном пузыре практически всегда холестериновые», — добавила Васильева.

Для того чтобы улучшить работу желчного пузыря, она рекомендовала включить в рацион определенные продукты. В частности, продукты из цельных злаков — овсянка, твердые сорта пшеницы, гречка, рис. В них содержится много клетчатки, что улучшает работу кишечника и стимулирует вывод желчи из организма, а также снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Кроме того, большинство фруктов и овощей богаты клетчаткой и содержат значительное количество жидкости, что также позволяет быстрее насытиться, уменьшить калорийность пищи, улучшить перистальтику кишечника и вывод желчи с калом из организма.

Кроме того, желательно вводить в пищу свеклу, свежую зелень, болгарский перец, морковь, тыкву, которые в своем составе содержат витамин А, который способствует правильной работе желчного пузыря.

«Желчегонными свойствами обладают также соки, кофе, чистая вода. И надо не забывать о пользе таких специй, как корица, имбирь, орехи, а также мед», — отметила врач.

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