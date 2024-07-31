В Тульской области увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

В Тульской области единовременная выплата гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО), увеличивается до 705 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миляев.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, которые подпишут контракт для прохождения службы в зоне СВО с 1 августа до конца 2024 года.

«Мною принято решение увеличить сумму региональной выплаты до 600 тысяч рублей», — написал Миляев.

Таким образом, военные, которые в этом году подпишут контракт с Минобороны РФ в Тульской области, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, отметил глава региона.

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому, лицам, заключившим контракт с Минобороны России, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1,9 млн рублей.

Ранее в Дагестане в пять раз увеличили выплату для участвующих в СВО контрактников.