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Вирусологи раскрыли риски начала пандемии лихорадки Западного Нила

Вирусолог Альтштейн: лихорадка Западного Нила фиксируется вспышками

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Максим Богодвид/РИА Новости

Обнаруженные в России случаи заражения лихорадкой Западного Нила к пандемии не приведут, считает профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. Это заболевание фиксируется вспышками, а так как переносчиками являются комары, дойти оно может не до всех регионов, объяснил он в беседе с «Радио 1».

«Пандемий возбудитель лихорадки Западного Нила не вызывает и вызывать не может, фиксируются только вспышки», — подчеркнул врач.

Среди заболевших доля летальных исходов составляет 4% — почти также, как у коронавирусной инфекции в первый год пандемии, отметил Альтштейн. При этом от лихорадки нет вакцин — по словам вирусолога, защищаться от заражения можно только с помощью репеллентов, отпугивающих насекомых, и закрытой одежды, которая может стать преградой для комаров.

Если человек все-таки заразился, то главным симптомом болезни станет высокая температура — от 39 градусов, рассказал специалист. Затем начинает болеть голова с акцентом на лоб и глазницы. Также бывает, что у пациентов наблюдаются насморк, конъюнктивит, расстройство ЖКТ. В 5% случаев возможно поражение мозга, предупредил Альтштейн. При наблюдении этих симптомов он порекомендовал оперативно обратиться к врачу.

Напомним, случаи заражения лихорадкой Западного Нила начали регистрировать в Татарстане, известно о шести заразившихся. В местах проживания и отдыха заболевших отловлены и исследованы комары.

Ранее сообщалось о беспокойстве ученых из-за распространения лихорадки Западного Нила в России.

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