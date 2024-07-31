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Россиянка оставила младенца в поле на муравейнике из-за страха не прокормить его

В Курской области в поле на муравейнике нашли новорожденного младенца

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Freepik.com

Жительницу Курской области подозревают в том, что она оставила своего ребенка в поле. Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошел в городе Фатеж. Местный житель решил отправиться к сестре, но сократил путь. В поле он заметил новорожденного ребенка, который лежал на муравейнике. На коже девочки было много укусов насекомых. Пострадавшая попала в больницу.

С помощью образца ДНК ребенка правоохранители оперативно нашли ее мать, которая, предположительно, оставила младенца в поле. Известно, что 32-летняя россиянка воспитывает еще троих детей.

«На допросе она во всем призналась и заявила, что пошла на такой страшный шаг, решив, что не сможет прокормить четверых», – сообщается в публикации.

По словам соседки женщины, у подозреваемой были проблемы в отношениях с сожителем. Местная жительница знала, что ее знакомая беременна, но в какой-то момент та сообщила о выкидыше.

В отношении матери девочки возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для расследования дела.

Тем временем ребенка должны скоро выписать из больницы. После этого она отправится в приют, оттуда ее заберут новые родители, которые уже готовы удочерить ребенка.

Ранее в Москве мать оставила новорожденного ребенка в подъезде и скрылась.

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