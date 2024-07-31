СК начал расследование дела о хулиганстве подростков-мигрантов в Мытищах

Следственный комитет (СК) России начал расследовать уголовное дело против группы подростков-мигрантов, которая нападает на сверстников и снимает все это на видео для социальных сетей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ведомстве обратили внимание на три видео в соцсетях. На первом видео запечатлели нападение подростков на прохожих, на втором — кадры с улыбающимися вооруженными террористами. На третье видео попал предполагаемый лидер подростков, который использует нецензурную лексику и обещает навести порядок вместе с друзьями.

Очевидцы рассказывали, что видели у хулиганов электрошокеры. В соцсетях установили личности агрессоров, а также нашли их страницы в соцсетях и места их проживания.

На происходящее обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Сейчас против молодых людей завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в подмосковных Мытищах группа мигрантов организовала «шариатский патруль». По словам журналистов, в деле оказались замешаны выходцы из Таджикистана — они нападают на прохожих из-за их внешнего вида. Так, юные мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя свои слова тем, что ислам требует от женщин скромности в одежде, говорится в публикации.

Кроме того, утверждается, что мигранты сломали несколько самокатов и распространяли рекламу наркотиков.

После массовых жалоб местных жителей на «шариатский патруль» в их районе было возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях появилось видео, на котором якобы главарь «шариатского патруля» принес извинения и заявил, что уважает народ России.

Ранее подмосковный школьник помог задержать мигрантов, пристававших к детям.