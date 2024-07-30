Экс-глава дагестанского района стал фигурантом дела мошенничестве с грантами

Бывший глава муниципального образования и его сын подозреваются в мошенничестве при получении гранта на поддержку предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.

По данным ведомства, мужчины подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официального документа.

По информации следствия, в 2018 году экс-глава муниципального образования, зная, что его сын не собирается заниматься животноводством, подписал рекомендательное письмо в республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия на конкурс по поддержке начинающих фермеров.

«Тем самым, глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2,9 млн рублей», — уточнили в СК.

Один из подельников предоставил поддельные документы, в которых написал о приобретении 95 голов крупного рогатого скота. Хотя, фактически закупили домашних животных не более 50 на общую сумму 2,2 млн рублей. Таким образом, 470 тыс. рублей сын главы района обналичил и потратил не по целевому назначению, а вырученные от реализации мяса деньги похитил.

До этого стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников.

Ранее в Киргизии задержали племянника президента.