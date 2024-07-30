Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава дагестанского района стал фигурантом дела мошенничестве с грантами

В Дагестане возбудили дело о мошенничестве против экс-главы района и его сына

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший глава муниципального образования и его сын подозреваются в мошенничестве при получении гранта на поддержку предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.

По данным ведомства, мужчины подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официального документа.

По информации следствия, в 2018 году экс-глава муниципального образования, зная, что его сын не собирается заниматься животноводством, подписал рекомендательное письмо в республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия на конкурс по поддержке начинающих фермеров.

«Тем самым, глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2,9 млн рублей», — уточнили в СК.

Один из подельников предоставил поддельные документы, в которых написал о приобретении 95 голов крупного рогатого скота. Хотя, фактически закупили домашних животных не более 50 на общую сумму 2,2 млн рублей. Таким образом, 470 тыс. рублей сын главы района обналичил и потратил не по целевому назначению, а вырученные от реализации мяса деньги похитил.

До этого стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников.

Ранее в Киргизии задержали племянника президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами