Политолог отметил роль «Ростеха» в развитии промышленного потенциала России

Отчет о результатах работы «Ростеха» за 2023 год, который глава госкорпорации Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину, свидетельствует о том, что компания является «становым хребтом» военно-промышленного комплекса страны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Эксперт отметил, что госкорпорация «Ростех» обеспечивает больше 80% всех оборонных заказов.

«Продукция госкорпорации позволила переломить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Так, «Ростех» в десятки раз увеличил производство видов вооружений и запчастей для ствольной артиллерии, которые требуются нашим солдатам. Причем это было сделано быстро и на высоком технологическом уровне», — сказал Марат Баширов.

Профессор подчеркнул, что во многом выпускаемая госкорпорацией продукция превосходит технику противников России из стран НАТО, которые продолжают поставлять оружие Вооруженным силам Украины.

«Причем линейка продукции «Ростеха» очень широкая. Госкорпорация находится в авангарде по множеству направлений — от выпуска отечественных самолетов до создания новых лекарств и медицинской техники», — продолжил он, уточнив, что гражданские направления работы тоже очень важны.

Баширов обратил внимание на то, что «Ростех» создал первую в стране серийную турбину «ГТД-110М» для тепловых электростанций, которая позволила отрасли стать независимой от зарубежных компаний.

Также он указал на производство огромного количества микроэлектроники, которая используется как для военных, так и для гражданских целей.

«Огромное внимание корпорация уделяет подготовке кадров. Это тоже важно, учитывая, что «Ростех» является концерном, в состав которого входят сотни отдельных холдингов. Во всех этих компаниях применяется современная система управления», — добавил политолог.

Ранее сообщалось о состоявшейся встрече главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой Чемезов представил главе государства отчет о результатах работы корпорации за 2023 год и доложил о ее текущей деятельности.

В частности, речь шла о том, что госкорпорация нарастила поставки боеприпасов в войска в 25 раз в 2023 году.