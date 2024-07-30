Турецкая авиакомпания отказала в перевозке кошки из-за отсутствия документов на русском

Сотрудница турецкой авиакомпании Pegasus вынудила россиянку оставить кошку в Италии из-за того, что документы на животное не были переведены на русский язык. Об инциденте сообщает портал «ТурДом».

В публикации отмечается, что российская туристка вместе со своей кошкой планировала вернуться домой из Венеции со стыковкой в Стамбуле на борту Pegasus Airlines. Однако при посадке возникли трудности: сотрудница турецкой авиакомпании запретила проносить на борт переноску с кошкой из-за того, что животное не имеет документов, переведенных на русский язык.

Утверждается, что на сайте перевозчика такие лингвистические требования к перевозке животных отсутствуют. Прочие бумаги были собраны по списку.

Девушка, как пишет «Турдом», оказалась перед сложным выбором: денег на новый авиабилет у нее не было, а бросить кошку в аэропорту она не могла. Однако ей повезло: знакомый, который остался в Италии, успел забрать переноску с животным до окончания регистрации на рейс. В дальнейшем пострадавшая так и не смогла получить от турецкой авиакомпании каких-то разъяснений по этому вопросу.

«За своей питомицей она планирует в ближайшее время вернуться и улететь в РФ рейсом более лояльной авиакомпании», — говорится в публикации.

16 июля сообщалось, что на Урале хозяева кошки бросили питомицу в аэропорту и улетели без нее. Животное спасли сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово.

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