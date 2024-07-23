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В Сочи мощный смерч попал на видео

Смерч появился над Черным морем у берегов Сочи

Мощный смерч появился над Черным морем у берегов Сочи. Видео с появившимся вихрем доступно в Telegram-канале «Сочи с огоньком».

На кадрах видно высокий столб, поднимающийся в небо. Видео сняли в микрорайоне Мамайка. Очевидцы сообщили, что уровень реки там резко поднялся. Из других районов Сочи поступали сообщения о затопленных дорогах, упавших деревьях и затрудненном автомобильном движении.

Власти курортного города сообщили, что опасность формирования смерчей на участке Магри — Веселое сохранится до конца 24 июля. В течение этого периода времени на территории города и Федеральной территории «Сириус» ожидаются сильные дожди, ливни с градом и грозами.

25 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в России увеличится вероятность образования смерчей в самых разных регионах. Специалисты ожидают такую ситуацию на фоне глобального изменения климата, объяснил он.

Эксперт напомнил, что в Москве смерчи наблюдались в 1904 году. Самый крупный последний смерч зафиксирован 40 лет назад.

Ранее глава МЧС России назвал причину появления необычных природных явлений этим летом.

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