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Пьяный россиянин переходил дорогу, потерял равновесие и оказался под колесами трактора

В Татарстане пьяный мужчина потерял равновесие на дороге и упал под трактор

В Татарстане мужчина оказался под колесами трактора, потеряв равновесие на дороге. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

По информации издания, инцидент произошел 28 июля в городе Болгар Спасского района республики. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил в неположенном месте перейти дорогу, по которой ехал трактор. Он потерял равновесие и оказался под колесами машины.

В результате мужчина получил тяжелые травмы. Пострадавшего на вертолете доставили в РКБ Татарстана и провели ему операцию. Информации о его состоянии не поступало.

По словам источника издания, пострадавший мужчина употребил большое количество спиртного в течение выходных. Позже он решил прогуляться и угодил под колеса трактора.

Ранее шестилетняя девочка завела трактор и сбила младшего брата в Оренбургской области.

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