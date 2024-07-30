Пьяный россиянин переходил дорогу, потерял равновесие и оказался под колесами трактора

В Татарстане мужчина оказался под колесами трактора, потеряв равновесие на дороге. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.
По информации издания, инцидент произошел 28 июля в городе Болгар Спасского района республики. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил в неположенном месте перейти дорогу, по которой ехал трактор. Он потерял равновесие и оказался под колесами машины.
В результате мужчина получил тяжелые травмы. Пострадавшего на вертолете доставили в РКБ Татарстана и провели ему операцию. Информации о его состоянии не поступало.
По словам источника издания, пострадавший мужчина употребил большое количество спиртного в течение выходных. Позже он решил прогуляться и угодил под колеса трактора.
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