Госдума разрешила обрабатывать обезличенные фото москвичей без их согласия

Госдума внесла изменения в закон о проведении в Москве эксперимента по установлению правового режима с внедрением технологий искусственного интеллекта. Изображения лиц москвичей и запись их голоса могут быть переданы в обезличенном виде для последующей обработки без их согласия, сообщает ТАСС.

Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании 30 июля и принят сразу во втором и третьем чтениях.

Агентство отмечает, что речь идет о «порядке формирования региональных составов данных, полученных в результате обезличивания». Они будут сгруппированы по определенному признаку при условии, что их дальнейшая обработка «не позволит определить принадлежность таких данных определенным лицам».

Такие составы данных будут формироваться по решению столичного правительства «в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления».

11 июня сообщалось, что бизнес негативно отреагировал на корректировки к законопроекту об обезличенных персональных данных, предложенные ко второму чтению главой комитета Государственной думы по связи и IT Александром Хинштейном. Как сообщал «Коммерсантъ», доступ к данным получат только государственные и муниципальные органы, а также компании из специального реестра. При этом согласие граждан на передачу данных не потребуется.

Ранее юрист предупредил об опасности размещения фото с детьми в публичном доступе.