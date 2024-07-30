Украина назвала условие для разрешения вопроса с транзитом нефти в Словакию

Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию при условии, что Братислава запустит механизм, предусмотренный договором об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Об этом агентству Reuters заявил замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак.

По его словам, украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации Украины с ЕС.

До этого премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что блокировка Киевом поставок нефти российской компании «Лукойл» нанесет ущерб самой Украине, европейским партнерам в лице Венгрии и Словакии и не коснется интересов России.

Он отметил, что если поставки российской нефти через Украину в кратчайшие сроки не будут возобновлены, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод Slovnaft перестанет поставлять нефть, объемы которой покрывают десятую часть украинских нужд.

26 июля Фицо предложил главе украинского правительства Денису Шмыгалю техническое решение проблемы с транзитом нефти российской компании «Лукойл».

Ранее Венгрия, Россия и Словакия обсудили приостановку транзита нефти через Украину.