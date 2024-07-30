Российскому фрегату разрешили войти в порт Испании

Управление торгового флота Испании выдало разрешение на нахождение в порту королевства российского парусного фрегата «Штандарт» для пополнения запасов провианта и замены некоторых частей судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, российское судно сможет находиться в порту Испании только необходимое для ремонта и пополнения запасов время. После выполнения всех задач фрегат должен покинуть гавань. Кроме того, экипаж корабля должен приступить к обслуживанию «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее».

Фрегат «Штандарт» — действующая копия российского исторического фрегата «Штандарт» времен Петра I. Судно направлялось в Испанию для участия в фестивале. Корабль плавает под флагом Островов Кука, но из-за введенных санкций испанские власти запретили кораблю вход в свои порты.

27 июля правительство Испании связалось с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕС из-за санкций. Командир судна Владимир Мартусь рассказал, что представители власти поднялись на борт и выслушали доводы экипажа про необходимость захода в порт.

Ранее жители испанского острова помогли экипажу российского парусника, который не пустили в ЕС.