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Жители испанского острова помогли экипажу российского парусника, который не пустили в ЕС

Жители острова в Испании передали воду на «Штандарт», который не пустили в ЕС

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Иван Секретарев/РИА Новости

Жители испанского острова Иль-Аруса передали помощь экипажу российского учебного парусника «Штандарт», который прибыл в Испанию для участия в фестивале, но не был допущен в порты страны. Об этом сообщает РБК.

По словам российского моряка, местные жители предложили привозить экипажу судна воду на рыбацких лодках-платформах. Также команде парусника предоставили возможность спуститься на берег на шлюпке, пополнить запасы еды, постирать одежду в прачечной.

Моряк добавил, что морские власти Испании планируют прибыть на борт через несколько часов для того, чтобы обсудить ситуацию.

До этого стало известно, что посольство РФ в Испании пытается разобраться с ситуацией вокруг российского фрегата «Штандарт», которому французские и испанские власти не дали разрешения зайти в свои порты.

24 июля капитан «Штандарта» Владимир Мартусь заявил, что Испания отказалась впустить в свой порт Виго российский исторический фрегат. По его словам, по всем испанским портам было разослано уведомление о запрете «Штандарту» заходить в порты. Мартусь добавил, что фрегат встал на якорь в пятистах метрах от испанского побережья.

Ранее российский корвет поучаствовал в учениях флота КНР.

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