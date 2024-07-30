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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после схода поезда Казань — Адлер

Мурашко: 22 человека находятся в больницах после схода поезда под Волгоградом

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

После схода с рельсов вагонов поезда КазаньАдлер в Волгоградской области в больницах остаются 22 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет», — заявил он.

Днем 29 июля в районе города Котельниково с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. Всего в поезде находились около 800 человек.

Поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Волгоградской области завершены. Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункты временного размещения. В результате аварии пострадали около 140 человек, 52 человека нуждаются в серьезной медицинской помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что столкнувшийся с поездом КамАЗ под Волгоградом был арестован из-за долгов.

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