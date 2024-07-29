В Волгоградской области уточнили число пострадавших при крушении поезда

В администрации Волгоградской области назвали число пострадавших при сходе пассажирского поезда в регионе. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале администрации.

По данным областного оперативного штаба и облздрава, в результате ЧП с поездом пострадали 52 человека. Сейчас медицинскую помощь в центральной районной больнице в Котельниково получает 21 человек, 10 из них — дети. В тяжелом состоянии находятся три человека: двое были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении. 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Как уточнили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. Всего в поезде находились около 800 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала о столкновении с «КамАЗом».