Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидаты в Мосгордуму из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии

Пожелания москвичей станут основой программы команды мэра столицы на выборах

close
100%
М. Денисова/mos.ru

Предложения москвичей, касающиеся вопросов экологии, сохранения флоры и фауны малых рек и водоемов, а также благоустройства парков, войдут в народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщили члены команды мэра столицы на выборах в Мосгордуму во время состоявшейся в штабе общественной поддержки ЕР программной сессии «Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов». Такая информация опубликована агентством городских новостей «Москва».

Как отметил вице-спикер Мосгордумы, лидер фракции «Единой России» в столичном парламенте Степан Орлов, водные объекты играют большую роль для развития туристического потенциала Москвы.

«Город очень много вкладывает в реабилитацию водных объектов, идет постоянная очистка прудов, озер, малых рек, укрепление берегов. Создаются фантастически красивые набережные. Набережные малых рек, набережные прудов и озер включают в туристические маршруты, прогулочные маршруты», — сказал он.

Директор парка «Яуза» Александр Сапронов рассказал, что на сегодняшний момент благоустроительные работы в парке завершены практически на 90%.

По его словам, посетители парка тянутся к реке Яузе, хотят проводить больше времени у воды, что требует создания соответствующей инфраструктуры.

Руководитель исполкома «Единой России» в Москве Максим Руднев выступил с инициативой об увеличении количества прудов, разрешенных для купания.

Лето этого года показало, что люди нарушают закон — все равно купаются там, где запрещено. Поэтому, по мнению Руднева, надо обратить внимание на эти места, сделать их максимально комфортными и безопасными.

В свою очередь депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила включить пруды в зоны особо охраняемых природных территорий.

«Мое предложение — чтобы наши пруды носили этот статус. И тогда и другие службы города будут стараться и высаживать там зеленые насаждения, благоустраивать территорию соответствующим образом», — заявила она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами