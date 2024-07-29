Кандидаты в Мосгордуму из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии

Предложения москвичей, касающиеся вопросов экологии, сохранения флоры и фауны малых рек и водоемов, а также благоустройства парков, войдут в народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщили члены команды мэра столицы на выборах в Мосгордуму во время состоявшейся в штабе общественной поддержки ЕР программной сессии «Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов». Такая информация опубликована агентством городских новостей «Москва».

Как отметил вице-спикер Мосгордумы, лидер фракции «Единой России» в столичном парламенте Степан Орлов, водные объекты играют большую роль для развития туристического потенциала Москвы.

«Город очень много вкладывает в реабилитацию водных объектов, идет постоянная очистка прудов, озер, малых рек, укрепление берегов. Создаются фантастически красивые набережные. Набережные малых рек, набережные прудов и озер включают в туристические маршруты, прогулочные маршруты», — сказал он.

Директор парка «Яуза» Александр Сапронов рассказал, что на сегодняшний момент благоустроительные работы в парке завершены практически на 90%.

По его словам, посетители парка тянутся к реке Яузе, хотят проводить больше времени у воды, что требует создания соответствующей инфраструктуры.

Руководитель исполкома «Единой России» в Москве Максим Руднев выступил с инициативой об увеличении количества прудов, разрешенных для купания.

Лето этого года показало, что люди нарушают закон — все равно купаются там, где запрещено. Поэтому, по мнению Руднева, надо обратить внимание на эти места, сделать их максимально комфортными и безопасными.

В свою очередь депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила включить пруды в зоны особо охраняемых природных территорий.

«Мое предложение — чтобы наши пруды носили этот статус. И тогда и другие службы города будут стараться и высаживать там зеленые насаждения, благоустраивать территорию соответствующим образом», — заявила она.