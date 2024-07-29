Названы сроки восстановления ж/д путей на месте крушения поезда под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, когда могут восстановить железнодорожные пути на месте ЧП с поездом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам бы хотелось, чтобы восстановилось сегодня, сейчас это точно, но я бы дал все-таки возможность специалистам оценить максимальный объем работ, который необходимо провести. Я думаю, после того как это будет сделано, РЖД непосредственно заявят, когда будут восстановлены пути», — заявил глава региона.

По его словам, для их восстановления необходимо, предварительно, время до 5 утра вторника (совпадает с мск).

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала о столкновении с «КамАЗом».