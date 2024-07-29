Губернатор рассказал о состоянии пострадавших из-за крушения поезда детей

Все дети, пострадавшие при сходе с рельсов поезда в Волгоградской области, получили травмы легкой степени тяжести. Об этом губернатор региона Андрей Бочаров сообщил во время визита в центральную районную больницу в Котельниково, куда доставлены пострадавшие, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в оперативных службах, в результате этого ЧП госпитализирован 21 ребенок.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовика, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее пассажирка поезда Казань — Адлер рассказала о столкновении с «КамАЗом».