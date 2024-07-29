Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Free Russia Foundation внесли в перечень террористов и экстремистов

Фонд «Свободная Россия» внесен в перечень террористов и экстремистов

close
100%
Depositphotos

Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали более 50 националистических и сепаратистских движений.

26 июля фонд «Свободная Россия» включили в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. В перечне общественных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», появилась запись «Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)».

Из открытых данных следует, что фонд был основан в 2014 году в США.

25 июля Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно осужденного за распространение фейков о ВС РФ, в перечень террористов и экстремистов.

Ранее российский суд приговорил украинского телеведущего к семи годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами