Free Russia Foundation внесли в перечень террористов и экстремистов

Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали более 50 националистических и сепаратистских движений.

26 июля фонд «Свободная Россия» включили в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. В перечне общественных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», появилась запись «Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)».

Из открытых данных следует, что фонд был основан в 2014 году в США.

25 июля Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно осужденного за распространение фейков о ВС РФ, в перечень террористов и экстремистов.

Ранее российский суд приговорил украинского телеведущего к семи годам колонии.