Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов

Пассажирам поезда Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, возместят стоимость билетов и начислят бонусы. Соответствующее обещание дала Федеральная пассажирская компания (ФПК), сообщается в ее Telegram-канале.
«ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислит 24 000 баллов по программе «РЖД Бонус», – сказано в сообщении.
В ФПК также заявили, что пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «Согаз».
Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.
По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.
Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовока, состояние которого оценивается как тяжелое.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.
Ранее в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.