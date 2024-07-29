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Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда возместят стоимость билетов

Пассажирам поезда Казань – Адлер возместят стоимость проезда и начислят бонусы

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Анастасия Масалова/ТАСС

Пассажирам поезда КазаньАдлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, возместят стоимость билетов и начислят бонусы. Соответствующее обещание дала Федеральная пассажирская компания (ФПК), сообщается в ее Telegram-канале.

«ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислит 24 000 баллов по программе «РЖД Бонус», – сказано в сообщении.

В ФПК также заявили, что пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «Согаз».

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель грузовока, состояние которого оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.

Ранее в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.

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