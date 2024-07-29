Для фигурантов дела о теракте в Чечне запросили 24 года тюрьмы

Гособвинитель запросил по 24 года лишения свободы фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело рассматривается в Южном окружном военном суде. Уголовное дело в отношении Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева слушается с июня 2023 года.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний... прошу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 24 года каждому», — заявил прокурор.

Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Они принимали активное участие в атаке на высоту 776 в 2000 году, где находились военнослужащие ВС РФ 6-й роты.

Дудиев и Донашев также обвиняются в том, что в июле 2005 года в составе банды боевиков совершили теракт в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.

До этого сообщалось, что трое боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военных в Дагестане в 1999 году, осуждены на сроки от 14 до 16 лет колонии строгого режима.

Ранее ФСБ задержала еще двух членов банды Басаева за нападение на военных МО в Чечне.