Глава Карелии рассказал о ситуации на месте прорыва на Беломорканале

После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) все необходимые резервы были переведены в режим готовности. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в своем Telegram-каналее.

«Техники достаточно, в случае необходимости дополнительную технику готова предоставить воинская часть», — сказал глава республики.

Парфенчиков добавил, что после прорыва временной плотины вода пришла Палокоргской ГЭС. Чтобы не допустить подтопления населенных пунктов власти приняли решение организовать сброс воды. На текущий момент объем уходящей воды составляет 400 кубометров. В скором времени его планируют сократить до 200 кубометров.

Утром 29 июля на Беломоро-Балтийском канале произошло разрушение временной строительной перемычки, которую возвели для проведения ремонтных работ между 10-м и 11-м шлюзами. Главное управление МЧС РФ по Карелии направило к ББК группировку из 50 человек, а Карельская республиканская поисково-спасательная служба — из 65 специалистов.

На текущий момент известно об 11 пострадавших. Из них трое госпитализированы.

Ранее стало известно, что на Беломорканале могут ограничить судоходство после аварии.