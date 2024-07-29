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На Беломорканале могут ограничить судоходство после аварии

На Беломорско-Балтийском канале могут ограничить движение судов из-за аварии

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МЧС РФ по Республике Карелия

В результате размытия временной перемычки между двумя шлюзами на Беломорско-Балтийском канале (ББК) могут ограничить движение судов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ространсмодернизации».

Как уточнили представители учреждения, движение запустят по итогам ремонтно-восстановительных работ. Сейчас специалисты принимают меры по определению причин аварии. Оценить масштабы произошедшего получится только после оттока воды, уточнили в «Ространсмодернизации».

«На данный момент происходит мобилизация трудовых резервов и техники. Также производится подвоз строительного материала (песок, щебень) для выполнения восстановительных работ», — говорится в сообщении.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10 и 11 шлюзами Беломоро-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды.

На фоне произошедшего в Карелии ввели режим ЧС. В сети появились кадры с места происшествия.

После прорыва перемычки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в Карелии выросло число пропавших без вести после ЧП на Беломорканале.

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