Мурашко контролирует оказание помощи раненым в ЧП с поездом под Волгоградом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи людям, пострадавшим в результате крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника главы профильного ведомства Алексея Кузнецова.

«Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения», — сказал он.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с грузовиком, который находился на переезде.

По данным МЧС РФ, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок.

Число пострадавших превысило 100 человек. В том числе травмы получил водитель фуры, состояние которого оценивается как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия приостановлено движение транспортных средств и ведутся поисково-спасательные работы. К ликвидации последствий ДТП были привлечены два вертолета Ми-8 и пожарный поезд.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения поезда в Волгоградской области.