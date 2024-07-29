Стало известно, кем был совладелец связанного с Булгаковым комбината

Совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, арестованный по обвинению в растрате, раньше служил в тыловых подразделениях российской армии, а также был главой Третейского суда Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Грязинский пищевой комбинат фигурирует в деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Источник отметил, что Михайленко был знаком с военным по прежним местам работы.

По словам источника, совладелец комбината в 1990-х годах служил в подразделениях продовольственной службы и возглавлял юридическую службу Центрального продовольственного управления Минобороны. В начале 2000-х Михайленко стал председателем суда. В это же время Булгаков занимал пост начальника штаба тыла Московского военного округа, а после возглавил штаб тыла Вооруженных сил РФ.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее стало известно, что Булгакову подберут сокамерников в СИЗО.