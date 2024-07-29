Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кем был совладелец связанного с Булгаковым комбината

ТАСС: совладелец комбината из дела Булгакова был главой Третейского суда МО

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, арестованный по обвинению в растрате, раньше служил в тыловых подразделениях российской армии, а также был главой Третейского суда Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Грязинский пищевой комбинат фигурирует в деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Источник отметил, что Михайленко был знаком с военным по прежним местам работы.

По словам источника, совладелец комбината в 1990-х годах служил в подразделениях продовольственной службы и возглавлял юридическую службу Центрального продовольственного управления Минобороны. В начале 2000-х Михайленко стал председателем суда. В это же время Булгаков занимал пост начальника штаба тыла Московского военного округа, а после возглавил штаб тыла Вооруженных сил РФ.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее стало известно, что Булгакову подберут сокамерников в СИЗО.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами