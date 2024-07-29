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Шабутдинова в очередной раз оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд оставил под стражей бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади заявил, что блогер находится под стражей уже на протяжении девяти месяцев. За это время, по словам юриста, с обвиняемым не провели ни одного следственного действия. Бизнес-тренер при этом оказывал содействие следствию, добровольно предоставляя данные, а также последовательно давал показания, утверждает адвокат.

Несмотря на заявление защитника, суд оставил без удовлетворения апелляцию и жалобу защиты Шабутдинова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

4 ноября 2023 года Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

25 июля 2024 года следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу в рамках его уголовного дела.

Ранее компания Шабутдинова проиграла в суде дело о защите репутации.

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