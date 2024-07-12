Компания Шабутдинова проиграла в суде дело о защите репутации

Компания ООО «Лайк Центр», основанная арестованным за мошенничество бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым, проиграла иск о защите деловой репутации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лайк Центр» обратился в Арбитражный суд с иском о признании не соответствующими действительности сведений в ряде публикаций в Telegram-каналах и YouTube-роликах. Арбитражный суд отказал «Лайк Центру» в удовлетворении иска. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). 4 ноября прошлого года Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили. В апреле стало известно, что Таганский суд Москвы арестовал имущество блогера и его коллеги Василия Алексеева на 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.