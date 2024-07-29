Глава Карелии рассказал о пострадавших при аварии на Беломорско-Балтийском канале

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК), по уточненным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что на данный момент были спасены семь человек, которым оказали всю необходимую помощь. Также продолжаются поиски еще троих.

По словам Парфенчикова, к поискам привлечены 36 единиц техники и 109 спасателей, из них от МЧС России – 92 человека и 26 единиц техники.

Утром 29 июля на Беломоро-Балтийском канале произошло разрушение временной строительной перемычки, которую возвели для проведения ремонтных работ между 10 и 11 шлюзами.

До этого стало известно, что после прорыва перемычки между 10 и 11 шлюзами на Беломорско-Балтийском канале в Карелии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.

Ранее в Кремле прокомментировали прорыв дамб в Челябинской области и Карелии.