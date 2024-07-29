В Карелии выросло число пропавших без вести после ЧП на ББК

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что число пропавших без вести после размыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) достигло семи. Ее слова передает ТАСС.

«Без вести пропавшими числятся семь человек, это и дети, и взрослые. Ранее нашли живой одну девочку, ее прибило к берегу», — поделилась Гусева.

Как отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, помощь была оказана 74-летнему мужчине и мальчику 14 лет. В Сегежский район Карелии направлены врачи-эпидемиологи, психологи, инфекционисты.

Прорыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала произошел в населенном пункте Надвоицы. Информация о ЧП на гидротехническом сооружении поступила в 6:34 мск.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что после прорыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале шесть человек пропали без вести.

Ранее из-за размыва перемычки между шлюзами ББК в Карелии был введен режим ЧС.