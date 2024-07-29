После ЧП на Беломорканале в Карелии завели уголовное дело

После прорыва перемычки между 10 и 11 шлюзами на Беломорско-Балтийском канале в Карелии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10 и 11 шлюзами Беломоро-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды.

До этого глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. Число пропавших без вести после размыва перемычки на ББК выросло до семи.

Позже в сети появились кадры с места прорыва перемычки Беломорканала в Карелии. Их опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Ранее в Кремле прокомментировали прорыв дамб в Челябинской области и Карелии.