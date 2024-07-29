Врач рассказала о пользе кефира в жару

Кефир может стать хорошей альтернативой другим освежающим напиткам в жаркую погоду. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.

«Если человеку приятен вкус, если он кефир в окрошку вместо кваса добавит, то почему нет? Как говорит мой папа, первые два стакана кисло, а потом — ничего, привыкаешь. У кефира нет особых противопоказаний. Просто кому-то не нравится специфический вкус. Исключение только для тех, кто не переносит повышенную кислотность, им вкус кефира не нравится», — отметила эксперт.

Она добавила, что живые кефирные грибки в этом кисломолочном напитке приносят пользу для здоровья. Помимо этого, он является источником полезных для пищеварения микроорганизмов. Лучше всего выбирать продукт без изменений в составе и жирности, заключила Балашова.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что кефир можно пить перед сном, потому что он не будет нагружать желудочно-кишечный тракт. Он уточнил, что данный напиток достаточно легко усваивается организмом, при этом в нем содержатся белки, жиры и углеводы. При этом в нем отсутствует клетчатка, поэтому кефир не заставляет желудок и кишечник сильно работать.

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