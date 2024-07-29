Россиянин купил в московском магазине детскую книгу со ссылкой на сайт интим-услуг

Житель Якутии обратился в правоохранительные органы после того, как нашел на детской книге QR-код, ведущий на сайт сомнительного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина рассказал, что приобрел в Москве книгу в твердом переплете, на обороте которой нашел ссылку, ведущую на сайт с услугами интимного характера. Информация, о каком издании идет речь, отсутствует.

После заявления гражданина в надзорные органы, ведомство обратилось в суд с целью ограничения доступа детей к подобной информации.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» писатель Егор Иванов назвал лучшие книги о любви для детей и родителей. В частности, в его список попали «Алые паруса» и «Поллианна».

Ранее эксперты рассказали, жители каких регионов России самые преданные поклонники жанра антиутопия.