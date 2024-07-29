Режим повышенной готовности ввели в больницах российского региона

В связи с погодными условиями в Оренбургской области в больницах региона ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил главный врач горбольницы Орска Павел Орлов в своем Telegram-канале.

Причинами для введения режима стали ливни в верховье реки Урал и повышение уровня воды. Также в регионе возможно увеличение сброса воды с Ириклинского водохранилища.

«Наши медики всегда готовы к экстренным ситуациям, работаем», — написал Орлов.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной паводков назвали 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее повышение выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах. Как объяснили в МЧС, изменения затронут пострадавших от наводнений весной текущего года.

Ранее в Орске уволили чиновника, «потерявшего» данные о затопленных домах.