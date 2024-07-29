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Появилось видео с места прорыва перемычки Беломорканала в Карелии

«Подъем» опубликовал видео с места прорыва перемычки Беломорканала в Карелии

В сети появились кадры с места прорыва перемычки Беломорканала в Карелии. Их приводит Telegram-канал «Подъем».

Записавшая ролик женщина рассказала, что после размыва плотины водой снесло несколько домов, в которых находились трое детей.

До этого число пропавших без вести после размыва перемычки на ББК выросло до семи.

Прорыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала произошел в населенном пункте Надвоицы. Информация о ЧП на гидротехническом сооружении поступила в 6:34 мск.

Из-за размыва перемычки между шлюзами ББК в Карелии был введен режим ЧС. В связи с этим санавиация, силы и средства медицины катастроф были приведены в готовность для помощи пострадавшим.

Ранее в Челябинской области эвакуировали более тысячи человек после прорыва дамбы.

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