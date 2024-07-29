Названы сроки строительства Россией мельничного комплекса в Сирии

К концу 2024 года Россия завершит в Сирии реализацию двух проектов: строительство мельничного комплекса и программу по водоснабжению в провинции Латакия. Об этом сообщают «Известия».

Мельничный комплекс, строительство которого завершается российской стороной в Сирии, будет способен перерабатывать около 600 тонн муки ежедневно. Реализация этого проекта затянулась на несколько лет из-за военного конфликта в стране и санкций.

«Автоматизированный мельничный комплекс будет находиться в провинции Хомс. На данный момент уже завершены монтажные и пусконаладочные работы. Остались лишь последние детали, и ожидается, что он начнет функционировать до конца года», — отметил торговый представитель РФ в республике Георгий Асатрян.

Отмечается, что в настоящее время товарооборот между Россией и Сирией составляет менее $650 миллионов, и обе стороны стремятся его увеличить. Однако, учитывая внутреннюю политическую ситуацию в Сирии, перспективы торгового сотрудничества остаются неопределенными.

21 июля президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между странами.

Ранее Асад оценил отношения России и Сирии.