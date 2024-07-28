Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме

Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, который случайно разбил бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе. Подробности инцидента приводит «МК».

Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китайской народной республики (КНР), а также Алжира и Индии. Кроме того, встречу посетили командиры морских сил из других стран, включая Азербайджан, Вьетнам и Египет.

Когда выступление президента РФ было окончено, официанты стали разносить напитки гостям. Один из иностранцев случайно уронил бокал с шампанским, после чего попытался собрать осколки. Однако российский лидер постарался его успокоить, объяснив, что в России это не принято.

«На счастье», — отметил Путин.

В Санкт-Петербурге на Невском рейде завершился Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. В мероприятии принимали участие 25 кораблей и катеров, а также подводная лодка и парусники. Кроме того, в мероприятии приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих.

Ранее в Совфеде назвали РФ одной из ведущих морских держав мира.