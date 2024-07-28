Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме

«МК»: Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами «на счастье»

Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, который случайно разбил бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе. Подробности инцидента приводит «МК».

Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китайской народной республики (КНР), а также Алжира и Индии. Кроме того, встречу посетили командиры морских сил из других стран, включая Азербайджан, Вьетнам и Египет.

Когда выступление президента РФ было окончено, официанты стали разносить напитки гостям. Один из иностранцев случайно уронил бокал с шампанским, после чего попытался собрать осколки. Однако российский лидер постарался его успокоить, объяснив, что в России это не принято.

«На счастье», — отметил Путин.

В Санкт-Петербурге на Невском рейде завершился Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. В мероприятии принимали участие 25 кораблей и катеров, а также подводная лодка и парусники. Кроме того, в мероприятии приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих.

Ранее в Совфеде назвали РФ одной из ведущих морских держав мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами