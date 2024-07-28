«Поела мюсли, покаталась на самокате»: семья москвичей не закрыла дверь и нашла утром женщину на кухне

В Москве семейная пара забыла закрыть на ночь входную дверь, а утром обнаружила на кухне незнакомую женщину. Как рассказал «Газете.Ru» хозяин квартиры Андрей (имя изменено. — Газета.Ru), женщина была в неадекватном состоянии и разговаривала сама с собой. Он отметил, что до приезда полиции они накормили незнакомку завтраком, после чего она сама ушла из квартиры.

«Мы проснулись от того, что дверь в квартиру хлопнула. Ей было по барабану абсолютно, она не удивилась нам. Было непонятно, употребила она что-то или страдает шизофренией. Она сама с собой разговаривала, хотела выбросить со стола зеркало, потому что увидела свое отражение и начала его прогонять. Мы вызвали полицию. Пока сотрудники ехали, мы ее покормили. Я поделился с ней молоком, чтобы она могла поесть наши мюсли на завтрак. На всякий случай ножницы убрал и нож со стола. В какой-то момент она встала, спросила, где ее телефон, я сказал, что он на столе. Она взяла его и вышла. Позже эта женщина снова приехала на наш этаж, в руках у нее был детский самокат наших соседей. Она где-то покаталась и приехала обратно. Хорошо, что наш ребенок был на даче. У нас собака живет — отличный охранный пес, французский бульдог, она даже не гавкнула, сама испугалась. В целом, испугались все, даже собака», — сказал он.

Андрей отметил, что незваной гостьей оказалась жительница соседнего подъезда. По его словам, женщина выглядела пьющей — была в поношенной одежде и без обуви.

«Как выяснилось, эта женщина просто живет в соседнем подъезде, на 12-м этаже. Она, видимо, перепутала и зашла в квартиру, похожую по расположению, так как была не в адеквате. Я так понял, она пьющая, редко выходит из дома. Было понятно, что она живет где-то недалеко, потому что она была в одних носках. Она пришла в одежде, в какой вышла из квартиры, вещи заношенные были. Ее сосед по подъезду сказал, что в ее квартире жуткий бардак, она все выбросила оттуда, а входная дверь открыта. Полиция вызвала скорую, и дальше, не знаю, либо ее забрали, либо домой отправили, непонятно», — заключил он.

Ранее россиянин проник в чужую квартиру, избил собаку и выбросил ее в соседний подъезд.