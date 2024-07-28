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Эрдоган ударил по лицу ребенка и попал на видео

BRIEF: Эрдоган ударил по лицу не поцеловавшего его руку ребенка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече. Кадры публикует Telegram-канал BRIEF.

На предоставленных кадрах турецкий президент стоит на сцене, и к нему по очереди подходят дети.

Один из них не стал целовать руку президенту, как это принято в Турции, а лишь с восторгом смотрел на Эрдогана.

Тогда турецкий лидер хлопнул ладонью ребенка по щеке. Мальчик пожал президенту руку, но поцеловал и приложился лбом, как того требуют традиции, только после еще одной подсказки.

До этого сообщалось, что Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступить в турецком парламенте. Турецкий президент подчеркнул, что «никто, у кого есть хоть капля человечности», не может оправдать такую беспринципность, в то время как в конгрессе США «рукоплещут» Нетаньяху.

Ранее украинка в Москве избила ребенка, ехавшего на самокате по тротуару.

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