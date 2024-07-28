Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами

Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — рассказал российский лидер.

Президент также отметил, что современные вооружения постоянно пополняют российский флот.

По словам главы государства, Россия продолжает совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру. Кроме того, продолжается развитие системы разведки, наблюдения, а также систем противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах.

Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет состоять из двух частей — морской и наземной. Всего в параде, как ожидается, примут участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка.

Ранее в Санкт-Петербург для участия в параде прибыл командующий ВМФ Китая.