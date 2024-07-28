В воронежском приюте «Дора» мужчина выпустил из вольеров всех собак

Неизвестный мужчина выпустил всех собак из вольеров в воронежском приюте «Дора», а одну избил. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж №1».

«Мужчина сломал забор, калитку и сорвал дверь с петель. Зоозащитники считают, что в руках у злоумышленника был собачий отпугиватель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приют направлены правоохранительные органы.

До этого совместное исследование образовательной платформы «Нетология», фонда помощи бездомным животным «Ника» и бренда «Четыре лапы» показало, что почти половина — 45% — владельцев домашних питомцев взяли себе бездомных животных.

Также 31% респондентов нашли своих питомцев на улице, а 14% взяли из приюта. 17% респондентов получили своего питомца в качестве подарка. По результатам исследования также выяснилось, что домашние питомцы есть у 90% россиян. У трети респондентов дома обитает не одно, а двое или трое животных.

Ранее учительница из Калининграда сказала, что ребенка надо воспитывать как собаку.