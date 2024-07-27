Пропавший в Москве израильский вундеркинд найден

Израильский подросток-вундеркинд, тайно от родителей сбежавший в Москву, найден и скоро вернется домой. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Израиля.

В сообщении посольства отмечается, что Министерство иностранных дел Израиля совместно с полицией этой страны делают все возможное для возвращения найденного юноши на родину.

Утром 27 июля стало известно, что 15-летний подросток Ротем Амит пропал в Москве после прибытия в аэропорт Внуково из Тбилиси. Как он смог покинуть Израиль и совершить перелет без сопровождения родителей — неизвестно.

Родственники высказывали версию, что мальчика заманили неизвестные. По их словам, на телефонные звонки по его номеру лишь раз ответили странный мужчина и пожилая женщина. Семья считает мальчика вундеркиндом, он отлично разбирается в программировании.

25 июля сообщалось, что в Тобольске Тюменской области полиция ищет 15-летнюю девочку, которая солгала родителям и перестала выходить с ними на связь. Позднее стало известно, что ребенок найден, никаких противоправных действий против нее не совершалось,

Ранее сообщалось, что в Москве идут поиски мужчины, который выпал за борт катера.