Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность парада в День ВМФ

В целях обеспечения безопасности во время проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому к участию в обеспечении безопасности наряду с министерством обороны привлечены МЧС, МВД, Росгвардия, ФСБ и ФСО России. Соответствующий документ, подписанный премьером, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«МВД России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения», – следует из документа.

Согласно распоряжению премьер-министра, ФСБ и ФСО должны будут оказывать содействие министерству обороны в подготовке и проведении парада, в рамках своих полномочий. Росгвардия будет нести ответственность за охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в ходе мероприятия.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о морском параде и салюте в Санкт-Петербурге в день ВМФ, 28 июля.

Ранее Песков рассказал о планах Путина посетить парад ко Дню ВМФ.