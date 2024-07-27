Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность парада в День ВМФ

Мишустин поручил МВД, МЧС и Росгвардии обеспечить безопасность на параде ВМФ

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В целях обеспечения безопасности во время проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому к участию в обеспечении безопасности наряду с министерством обороны привлечены МЧС, МВД, Росгвардия, ФСБ и ФСО России. Соответствующий документ, подписанный премьером, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«МВД России в период подготовки и проведения Главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения», – следует из документа.

Согласно распоряжению премьер-министра, ФСБ и ФСО должны будут оказывать содействие министерству обороны в подготовке и проведении парада, в рамках своих полномочий. Росгвардия будет нести ответственность за охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в ходе мероприятия.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о морском параде и салюте в Санкт-Петербурге в день ВМФ, 28 июля.

Ранее Песков рассказал о планах Путина посетить парад ко Дню ВМФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами