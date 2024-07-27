В российском регионе не обнаружили вирус лихорадки Западного Нила

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело противоэпидемические мероприятия из-за регистрации случаев лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В местах проживания и отдыха заболевших отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки не был обнаружен. По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен.

26 июля НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний Минздрава России сообщил, что в Татарстане четыре человека, инфицированных лихорадкой Западного Нила, оказались в стационаре. По информации агентства, все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара. Им по телемедицине проводят консультации по тактике ведения и лечения специалисты НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России заявили, что боль в глазах может быть симптомом лихорадки Западного Нила.

Ранее две жительницы Бразилии стали жертвами новой лихорадки.