В двух аэропортах Татарстана введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, они действуют с 09:30 мск.

В Росавиации заверили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе Международного аэропорта «Казань» имени Тукая уточнили, что воздушная гавань временно закрыта на прием и отправку самолетов по указанию органов управления воздушным движением. Ограничения действуют до особого распоряжения.

Там же сообщили, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Летящие в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

Ранее в Шереметьево задержали рейс на Кубу на 14 часов из-за выпившей для смелости дебоширки.