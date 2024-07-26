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В российском регионе выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

В Татарстане зафиксировали четыре случая лихорадки Западного Нила

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Татарстане четыре человека, инфицированных лихорадкой Западного Нила, оказались в стационаре. Об этом со ссылкой на пресс-службу НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщает РИА Новости.

По информации агентства, все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара. Им по телемедицине проводят консультации по тактике ведения и лечения специалисты НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

Сообщается, что более 80% случаев инфекции регистрируют в регионах, принадлежащих к Южному федеральному округу. Рост заболеваемости в неэндемичных территориях специалисты связывают с изменением климата и смещением миграционных путей перелетных птиц.

Лихорадка Западного Нила является вирусным природно-очаговым инфекционным заболеванием. Главный источник заражения ею — различные виды птиц. Инфицирование людей чаще всего происходит через комаров.

Ранее в России оценили риск распространения лихорадки Оропуш.

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